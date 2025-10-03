Futbolseverler dikkat! 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Takımı, kritik bir deplasman mücadelesi için sahaya çıkıyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye - Bulgaristan maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Bulgaristan maçına dair tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında heyecanla beklenen Türkiye – Bulgaristan maçı için biletler resmen satışa çıktı. Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 11 Ekim tarihinde TSİ 21.45'te başlayacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın deplasmandaki bu kritik mücadelesini tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerini Passolig resmi sitesi üzerinden güvenli bir şekilde temin edebiliyor.

Bilet satışlarında dikkat çeken bir detay ise Passolig kart zorunluluğunun olmaması. Yani bilet almak isteyenler, üyelik ve kart kaydı gerektirmeden biletlerini hızlıca satın alabiliyor. Özellikle misafir tribün biletleri, 1750 TL fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye – Bulgaristan maçının bilet satış tarihi, taraftarlar için büyük bir merak konusuydu. Resmi açıklamalara göre biletler maç tarihinden yaklaşık birkaç hafta önce satışa çıktı ve Passolig üzerinden erişime açıldı. Futbolseverlerin yoğun ilgisi göz önüne alındığında, biletlerin tükenmeden temin edilmesi büyük önem taşıyor.

Satış süreci boyunca Passolig sistemi üzerinden anlık kontroller yapılabiliyor; tribünlerin doluluk oranı ve kalan bilet sayısı hakkında güncel bilgi edinmek mümkün. Bu nedenle, maç heyecanını tribünde yaşamak isteyenlerin satış açıldığı anda harekete geçmeleri tavsiye ediliyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye – Bulgaristan maçının bilet fiyatları, özellikle misafir tribünleri için sabitlenmiş durumda. Maçta misafir tribün biletleri 1750 TL olarak satışa sunulurken, diğer tribün fiyatları tribün konumuna ve kategoriye göre değişiklik gösterebiliyor.

Passolig üzerinden yapılan satışta, bilet ücretleri kredi kartı ve banka kartlarıyla kolayca ödenebiliyor. Taraftarlar, hem güvenli ödeme hem de resmi satış garantisi nedeniyle Passolig'i tercih ediyor. Unutulmamalıdır ki, bu fiyatlar resmi satış kanalı üzerinden belirlenmiş olup, üçüncü şahıslar üzerinden yapılan satışlarda farklı rakamlarla karşılaşılabilir.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Milli maç takvimine göre, Türkiye – Bulgaristan karşılaşması 11 Ekim 2025 tarihinde TSİ 21.45'te başlayacak. Bu tarihi kaçırmak istemeyen futbolseverler, biletlerini önceden temin ederek yerlerini garantileyebilir.

Maç günü tribünlerde yer almak, milli takıma destek vermek ve Dünya Kupası Elemeleri heyecanını canlı yaşamak için bu tarih kritik öneme sahip. Türkiye'nin deplasmanda oynayacağı bu maç, özellikle grubun kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye – Bulgaristan maçı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. 43.000'in üzerinde kapasiteye sahip bu stadyum, hem ev sahibi hem de misafir takım taraftarları için modern imkanlar sunuyor.

Tribün düzeni ve stadyumun konumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Passolig üzerinden bilet alırken stadyum krokisini görebilir ve kendi konumlarını seçebilirler. Özellikle misafir tribünler, Türkiye A Milli Takımı taraftarlarına özel olarak ayrılmış durumda.