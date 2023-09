TÜRKEVİ NEREDE, nasıl gidilir, kimin? New York Türkevi neden yapıldı?

1958 yılında inşa edilen ve orijinal olarak IBM şirketinin idari merkezi olarak kullanılan 12 katlı ve 45 metre yüksekliğindeki bina, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1977 yılında 3 milyon dolar karşılığında satın alındı ve adı Türkevi olarak değiştirildi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk'ın burada bir araya gelmesi sonrası Türkevi nerede, nasıl gidilir, kimin? New York Türkevi neden yapıldı? Soruları gündeme geldi. İşte detaylar…

TÜRKEVİ NEREDE, NASIL GİDİLİR, KİMİN?

Eylül 2006'da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile TOBB Başkan Yardımcısı Zafer Çağlayan arasında bir protokol imzalandı. Yapı, yeni bir yan binayla birleştirilerek 1.100 metrekarelik bir oturum alanına sahip olacak şekilde genişletilmesi planlandı. Bu büyük projenin hayata geçirilmesi, binanın 2017 yılında yıkılması ve yerine modern bir yapının inşa edilmesiyle sonuçlandı.

Yeni binanın temeli 18 Eylül 2017'de atıldı ve inşaatı IC İçtaş ile Tishman tarafından üstlenildi. 2021 yılında tamamlanan bu yeni bina, 20 Eylül 2021'de resmi olarak açıldı.

Türkevi'nin mimari özellikleri oldukça etkileyici. 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindeki bu bina, zemin alanı 1.100 metrekare olan ve kat alanı 20.200 metrekareye sahip büyük bir yapıdır. Binanın tasarımında Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilen lale motifleri dikkat çekmektedir.

New York'un merkezinde bulunan gökdelene taksi ve metro gibi ulaşım araçlarıyla ulaşılabilir.

Türkevi açık adresi: 823 United Nations Plaza, New York, NY 10017, Amerika Birleşik Devletleri

NEW YORK TÜRKEVİ NEDEN YAPILDI?

