Artık başlamasına sayılar günler kalan Survivor 2024 All Star'ın kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı, yarışmacıların bir arada olduğu ilk video sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Turabi Survivor'da var mı 2024?

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda daha önce Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi de yer aldı. Gelişme sonrası Turabi Survivor'da var mı 2024, merak edildi.

TURABİ SURVİVOR'DA VAR MI 2024?

Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.

Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından "Sağlığım yetişmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. İşte, o açıklama;