TÜİK'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU NE? | TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Sebebi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nı açıkladı. Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,7'den yüzde 52,7'ye çıktı. Evli bireyler daha mutlu olurken ülkede görülen en büyük sorun hayat pahalılığı oldu. Peki, TÜİK'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU NE? TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Sebebi ne?

TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU NE?

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli hizmetler ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise geçen yıl hayat pahalılığının yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 16,5 ile eğitim, yüzde 13,4 ile yoksulluk izledi.

İNSANLAR UMUTLU MU?

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranının yüzde 67,2 olduğu hesaplanırken kadınlarda bu oranın yüzde 67,1 olduğu görüldü.