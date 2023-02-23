Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı. Maç hakkında detaylar araştırılırken UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, merak edildi. Peki, Trabzonspor muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı. Maç hakkında detaylar merak edilirken kura çekimi de araştırıldı. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Trabzonspor muhtemel rakipleri kim?

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Basel'da, St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kura Çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

TRABZONSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir, DG Sivasspor, AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United, son 16 turunda seribaşı olacak. Basel - Trabzonspor, Cluj - Lazio, Dnipro-1 - AEK Larnaca, Partizan - Sheriff, Anderlecht - Ludogorets, Gent - Karabağ, Lech Poznan - Bodo/Glimt ve Fiorentina - Braga eşleşmelerinin galipleri de son 16 turunda mücadele edecek.