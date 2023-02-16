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Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı şifresiz mi?

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Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor - Basel bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Basel maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor - Basel karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor - Basel maçı şifresiz mi? Trabzonspor - Basel maçı hakemi kim? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Trabzonspor ile Basel arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV8, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Trabzonspor-Basel Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Trabzonspor-Basel Maçı, saat 20:45 başlayacak.

Trabzonspor ve Basel, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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