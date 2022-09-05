Tozluyaka bitti mi, final mi yaptı, bugün neden yok? Tozluyaka dizisinin günü mü değişti, dizinin yeni günü hangi gün oldu? Pazartesi mi Pazar mı?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Tozluyaka bugün kendi gününde ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Tozluyaka bitti mi, final mi yaptı, bugün neden yok? Tozluyaka dizisinin günü mü değişti, dizinin yeni günü hangi gün oldu? Pazartesi mi Pazar mı? merak etti. Peki, Tozluyaka dizisi final mi yaptı? Tozluyaka dizisi bitti mi? İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka bitti mi, final mi yaptı, bugün neden yok? Tozluyaka dizisinin günü mü değişti, dizinin yeni günü hangi gün oldu? Pazartesi mi Pazar mı?
Tozluyaka dizisi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin sadece günü değişti. Dizi normalde Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Pazar oldu.
Evet dizinin günü Pazartesi'den Pazar'a alındı.
Twitter'dan yapılan paylaşım:
""Cemre bundan sonra her gün Vefa'nın nefesini ensesinde hissedecek…"
#Tozluyaka yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!
@foxturkiye"
Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster
Ahmet Haktan Zavlak