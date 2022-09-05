Fox TV'nin sevilen dizisi Tozluyaka bugün kendi gününde ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Tozluyaka bitti mi, final mi yaptı, bugün neden yok? Tozluyaka dizisinin günü mü değişti, dizinin yeni günü hangi gün oldu? Pazartesi mi Pazar mı? merak etti. Peki, Tozluyaka dizisi final mi yaptı? Tozluyaka dizisi bitti mi? İşte detaylar...

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Tozluyaka bitti mi, final mi yaptı, bugün neden yok? Tozluyaka dizisinin günü mü değişti, dizinin yeni günü hangi gün oldu? Pazartesi mi Pazar mı?

TOZLUYAKA BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Tozluyaka dizisi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin sadece günü değişti. Dizi normalde Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Pazar oldu.

TOZLUYAKA GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN

Evet dizinin günü Pazartesi'den Pazar'a alındı.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

""Cemre bundan sonra her gün Vefa'nın nefesini ensesinde hissedecek…"

#Tozluyaka yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

@foxturkiye"

TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka'ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

TOZLUYAKA OYUNCU KADROSU

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak