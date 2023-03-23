TOKİ arsa, işyeri ve konut kura çekim işlemleri devam ederken birçok kişi tarafından TOKİ Tv arsa, işyeri ve konut kura çekimi izleme linki internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte TOKİ TV CANLI İZLE: TOKİ Tv arsa, işyeri ve konut kura çekimi izleme linki! TOKİ Tv arsa, işyeri ve konut kura çekimi canlı İZLE!

Tüm hızıyla devam etmekte olan arsa, işyeri ve konut kura çekimi işlemlerini anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ TV CANLI İZLE aramasının gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile bir süredir TOKİ Tv canlı izleme linki gündemde yer alıyor. İşte TOKİ TV CANLI İZLE: TOKİ Tv arsa, işyeri ve konut kura çekimi izleme linki! TOKİ Tv arsa, işyeri ve konut kura çekimi canlı İZLE!

TOKİ TV CANLI İZLE

TOKİ TV ekranlarında her gün farklı şehirler için konut, arsa ve işyeri kura işlemleri gerçekleştirmekte. TOKİ arsa, işyeri ve konut kura çekimi izleme linkine ulaşmak isteyen kullanıcılar, TOKİ TV CANLI İZLEME LİNKİ'ne tıklayarak TOKİ Tv arsa, işyeri ve konut kura çekimi izleme linkine direkt olarak ulaşabilirler.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.