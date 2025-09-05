TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? 2025 TOKİ başvuru şartları, hangi illere yapılacak?

Dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Proje, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yoğun hazırlıkları devam ederken, vatandaşlar "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Bu konu, gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ, Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla sosyal konut projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ancak, başvuru tarihleri ve koşullarıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalara göre, 2025 yılının ilerleyen aylarında başvuru süreciyle ilgili detaylar paylaşılacak. Başvuru şartları ve tarihler netleştiğinde, vatandaşlar için kapsamlı bilgilendirme yapılacak.

MURAT KURUM'DAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI GELDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız." ifadelerini kullandı. Bakanlık, proje kapsamında kapsamlı ve ulaşılabilir çözümler sunmayı hedefliyor.

KAÇ ADET KONUT İNŞA EDİLECEK?

Kent ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve altında olan ilçelerde en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçelerde ise en az 500 konut inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca, valilere öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan uygun büyüklükte taşınmazları tespit etmeleri için talimat verildiği bildirildi.

TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

İhaleye çıkarılan toplam 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde inşa edilecek.

Konutların büyük kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak.

İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416 konut planlanıyor.

Ankara'da Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılacak.

İzmir'de Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut inşa edilecek.

Diğer illerde planlanan konut sayıları ise şöyle:

Antalya (Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike): 6 bin 799 konut

Aydın (Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik): 682 konut

Balıkesir (Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma): 2 bin 339 konut

Bursa (Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel): 6 bin 305 konut

Denizli (Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas): 2 bin 300 konut

Erzurum (Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur): 1,349 konut

Eskişehir (Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi): 2 bin 394 konut

Kayseri (Merkez, Akkışla, İncesu, Özvatan, Yahyalı): 2 bin 711 konut

Kocaeli (Dilovası): 1,150 konut