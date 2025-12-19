Haberler

TOKİ, İstanbul dahil 37 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı

TOKİ, İstanbul dahil 37 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı
Güncelleme:
TOKİ, 37 ilde toplam 252 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 25 Aralık'ta yapılacak müzayede ile arsa sahibi olmak isteyenler, yüzde 25 peşinatla 48 aya varan vade seçeneklerinden yararlanabilecek. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanırken, satışlar İstanbul, Ankara ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

  • TOKİ, 37 ilde toplam 252 farklı nitelikte arsayı satışa çıkardı.
  • Arsa satış müzayedesi 25 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle düzenlenecek ve online teklif verilebilecek.
  • Satışlarda yüzde 25 peşinatla 48 ay vade, yüzde 40 peşinatla 36 ay vade veya peşin ödemede yüzde 15 indirim seçenekleri sunuluyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış sürecini başlattı.

37 İLDE 252 MUHTELİF ARSA SATIŞA ÇIKTI

Emlak Yönetim aracılığıyla yapılacak satış kapsamında 37 ilde toplam 252 farklı nitelikte arsa alıcılarla buluşturulacak. Satışlar açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

MÜZAYEDE 25 ARALIK'TA YAPILACAK

TOKİ arsa satış müzayedesi 25 Aralık'ta düzenlenecek. Müzayedeye İstanbul ve Ankara'daki salonlardan fiziki olarak katılım sağlanabileceği gibi internet üzerinden online teklif verme imkânı da sunulacak. Online başvurular, müzayede tarihinden bir iş günü önce sona erecek.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Satışa çıkarılan arsalar için farklı ödeme alternatifleri bulunuyor. Yüzde 25 peşinat ödeyenler 48 ay vade, yüzde 40 peşinat ödeyenler 36 ay vade imkânından yararlanabilecek. Arsa bedelinin tamamını peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

KATILIM TEMİNATI ARSA BEDELİNE GÖRE BELİRLENDİ

Açık artırmaya katılacak gerçek ve tüzel kişiler, arsanın muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarını yatırmak zorunda olacak. Teminat bedelleri arsanın değerine göre 100 bin TL'den başlayıp 10 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Ödemeler, Emlak Yönetim'in belirlediği banka hesabına ya da müzayede salonlarındaki veznelere yapılabilecek.

ARSALAR 37 İLDE SATIŞA SUNULACAK

TOKİ tarafından satışa çıkarılacak arsalar; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor.

