TOKİ'den 27 ilde dev taşınmaz satışı! 48 ay vadeyle alınabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 188 taşınmazın satışına hazırlanıyor. TOKİ'den alınan bilgilere göre, 27 ilde yer alan arsalar açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

HANGİ İLLER VAR?

Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerindeki taşınmazlar ihale kapsamında yer alıyor. Ayrıca İzmir ve Malatya'da bulunan iki taşınmaz da yine açık artırma yöntemiyle kiralanacak.

VADELİ SATIŞ İMKANI

İhalede arsalar, en yüksek teklifi veren katılımcının tercihine göre peşin ya da vadeli şekilde satılacak. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi, depolama, lojistik, sosyal tesis ve kentsel çalışma alanı niteliğindeki taşınmazlara farklı ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek. Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vade imkanı sunulurken, bedelin tamamını peşin ödeyenlere yüzde 15 indirim uygulanacak.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 26 Kasım'da saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar dilerlerse çevrim içi teklif de verebilecek. Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden öğrenilebilecek.