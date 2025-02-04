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TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa ödeme planı nasıl?

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TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar için büyük bir fırsat sunarak 50 ilde toplam 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak, arsa ödeme planı nasıl? İşte, detaylar…

Yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde toplam 834 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Hem fiziki hem de çevrimiçi katılıma açık olacağı duyurulan açık artırmanın detayları ise merak konusu oldu.Peki, TOKİ arsa satışı başvuruları nasıl yapılacak ve müzayede süreci nasıl işleyecek? İşte, merak edilenler…

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Türkiye genelinde 50 ilde yer alan toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre müzayede 19-20-21 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek.
Ayrıca, müzayedeye fiziki olarak katılamayanlar için çevrimiçi teklif verme imkânı da sağlanarak, yatırımcılara farklı katılım seçenekleri sunulacak.

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa ödeme planı nasıl?Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa satışı

TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE DÜZENLENİYOR?

İstanbul ve Ankara'da fiziki katılım ile gerçekleştirilecek açık artırma, saat 10.30'da başlayacak.

  • İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
  • Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa ödeme planı nasıl?TOKİ arsa satışı

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan arsalar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir gibi toplam 50 ilde yer alıyor.

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa ödeme planı nasıl?Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa satışı

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL?

Alıcılara esnek ödeme planları sunan TOKİ, bu sayede farklı bütçelere hitap ettiklerine dikkat çekerek ödeme planlarını duyurdu.

  • Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde, ÜFE oranı 6 ayda bir en fazla %12,5, yıllık en fazla %25 olarak uygulanacak.
  • Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde, ÜFE oranı 6 ayda bir en fazla %7,5, yıllık en fazla %15 olarak uygulanacak.
  • Peşin ödeme yapanlara ise %15 indirim uygulanacak.

TOKİ'nin düzenlediği arsa satış müzayedesiyle ilgili detaylı bilgi edinmek ve çevrim içi teklif vermek isteyenler, başvurularını TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden veya yetkili kurumlar aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa ödeme planı nasıl?Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa ödeme planı nasıl?
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