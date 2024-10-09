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Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir?

Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir?
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Togg yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli, kaç yaşında? Togg yönetim kurulu başkanı ne zaman değişti? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu toplantısında, Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi. Gündemde ise Fuat Tosyalı'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Fuat Tosyalı ne mezunu?

Togg yönetim kurulu başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı ne mezunu? Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Eylül'de şirketin Gebze Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşti. İşte Togg yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

TOGG YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUAT TOSYALI KİMDİR?

Tosyalı Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İş hayatına, babası Hacı Şerif Tosyalı'nın soba-boru ve kazan-kova imalatıyla başlattığı ticari girişimi 1970'li yıllarda devralarak adım attı. 1988 yılında Tosyalı Metal Ticaret'i kurarak ticarette daha aktif bir rol üstlendi.

1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kuran Tosyalı, 1994'te inşaat demiri üretimiyle sanayi dünyasına giriş yaptı. Kısa sürede çelik üretiminin farklı segmentlerinde faaliyet gösteren birden fazla şirketi yöneten Tosyalı, 1996 yılında Tosyalı Dış Ticaret AŞ'yi kurarak ilk ihracatını gerçekleştirdi. 1998'de ise tüm şirketlerini Tosyalı Holding çatısı altında birleştirdi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir?

2006 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 100 şirketi arasında yer alan Tosyalı Holding, 2010 yılında Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk yassı çelik üretimini başlattı. Fuat Tosyalı, dünya devleriyle ortak yatırımlara ve küresel pazarlara yönelerek 2011 yılında Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Tosyalı Algerie'nin temelini attı. Ardından Senegal, Angola, Libya-Bingazi, İspanya ve Körfez ülkelerine de yatırımlar yaparak Tosyalı Grubu'nu global bir demir çelik devi haline getirdi.

Tosyalı Holding, Japonya'nın önde gelen şirketlerinden Toyo Kohan ile Tosyalı Toyo'yu, ABD'li Harsco ile de Tosyalı Harsco'yu faaliyete geçirdi.

Fuat Tosyalı, aynı zamanda 2021 yılından itibaren Türkiye'nin en köklü ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ayrıca, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Vergi Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevleri de üstleniyor.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir?

TOGG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİMİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu toplantısında, Togg'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı getirildi.

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Eylül'de, şirketin Gebze Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşti. Toplantı sonunda yönetim kurulunda bazı değişiklikler yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen yönetimde yer alan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu görevini TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'e devretti. Anadolu Grubu temsilcisi Tuncay Özilhan ise yerini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'a bıraktı. Zorlu Grubu'nu temsilen yönetimde bulunan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal da görevini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu'ya devretti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir?

Bu değişikliklerin ardından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeni Yönetim Kurulu Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu ve Hakan Ülken'den oluştu.

Yeni Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi. Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ahmet Nazif Zorlu ise Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Betül Cirit
Betül Cirit
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