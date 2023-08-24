Togg, yeni nesil batarya ve hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde çalışıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), elektrikli araçlarının yanı sıra yeni nesil batarya ve hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Togg, elektrikli araçların menzil sıkıntılarına farklı bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), geçtiğimiz aylarda T10X ile ilk modelini satışa sundu ve şimdiden 2 binden fazla aracı yollara çıkarmayı başardı. Elektrikli SUV modelini piyasaya süren yerli markamız, yakın zamanda ise ürün gamını yeni elektrikli araçlarla güçlendirme planları yapıyor.

Hidrojen yakıt hücreli Togg geliyor

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Togg'un Gemlik'teki teknoloji kampüsünde Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ile bir araya geldi ve Togg'un gelecek planları hakkında detayları ilk ağızdan dinledi. Elektrikli modellerine yenilerini eklemeyi planlayan marka, şimdi ise sürpriz bir girişim ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Togg'un yeni nesil batarya ve enerji teknolojileri hakkında stratejilerini anlatan Karakaş, bataryalarda LFP yerine 2026'da NMC teknolojisine yatırım planladıklarını söyledi. LFP (Lityum Demir Fosfat) batryalar çoğu üretici tarafından elektrikli otomobillerde kullanılıyor olsa da NMC (Nikel Mangan Kobalt) bataryaların elektrikli otomobiller için çok daha uygun olduğu ifade ediliyor.

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NMC bataryalar gerek enerji gerekse güç yoğunluğu açısından sunduğu özellikler ile elektrikli araçlar için en uygun seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu tür bataryalar için gerekli olan malzemelerin tedarik problemleri ve yüksek maliyetleri ise üretimi zorlaştırıyor. Togg ise bu konuda çalışmalar yaparak araçlarında daha verimli bataryaları kullanmaya başlamayı planlıyor.

Togg CEO'su ayrıca Hydrogen Fuel Cell (Hidrojen Yakıt Hücresi) teknolojisi üzerinde çalıştıklarını da ekleyerek büyük bir sürprize imza attı. Bu sürpriz ile birlikte önümüzdeki günlerde sadece elektrikli değil hidrojenle çalışan Togg imzalı otomobiller de görebiliriz.

Hidrojenle çalışan otomobil modelleri ile Avrupa'da ses getirmek isteyen Togg, böylece elektrikli araçların yaşadığı menzil sıkıntıları için de farklı bir alternatif oluşturmuş olacak. Peki sizce hidrojen yakıt hücresi ile çalışan Togg imzalı bir otomobil nasıl olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.