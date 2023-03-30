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TOGG çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? Son dakika TOGG çekiliş sonuçları öğrenme ekranı linki! TOGG çekiliş sonuçları isim listesi!

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Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Peki, TOGG çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? Son dakika TOGG çekiliş sonuçları öğrenme ekranı linki! TOGG çekiliş sonuçları isim listesi!

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Togg çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu merak ediliyordu. Yapılan açıklamalar ile merak edilen soru yanıt buldu. Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle belli oldu. Ayrıca, 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki bulunan 20 bin kullanıcı arasından yeni isimler seçilecek. Peki, TOGG çekiliş sonuçları nereden öğrenilir? Son dakika TOGG çekiliş sonuçları öğrenme ekranı linki! TOGG çekiliş sonuçları isim listesi!

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Öte yandan asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları 60 bin TL'lik ödemeler Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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