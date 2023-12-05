Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads'e giriş yapamayan kullanıcılar, uygulamanın çöktüğünü iddia ediyor. 5 Aralık'ta yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar, Threads'in neden açılmadığını ve var olan sorunun ne olduğunu merak ediyor. Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor, mu var? soruları sorgulanıyor. Peki, Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor, mu var? Threads sayfa neden yenilenmiyor?

Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor, mu var? Threads sayfa neden yenilenmiyor?

Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor? Threads sorun mu var? araştırlıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i, iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu ve uygulama ilk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu. Uygulamaya giremeyenler ise Threads çöktü mü? Threads neden açılmıyor? Threads sorun mu var? araştırıyor.

THREADS ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde Threads uygulamasında 6 Temmuz gününde bazı teknik problemler yaşanıyor.

THREADS NEDİR, NASIL İNDİRİLİR, NASIL KULLANILIR?

Meta şirketine ait olan Facebook, Twitter'a rakip olacak Threads platformunun Perşembe günü kullanıma açılacağını duyurdu. Threads, Instagram ile bağlantılı olarak çalışacak ve Apple App Store'da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor.

Meta, platformu "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtıyor. Threads'in piyasaya sürülmesi, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve Twitter'ın sahibi Elon Musk arasındaki rekabetin son adımı oldu. İkili geçen ay birbirleriyle dövüşmeyi kabul ettiklerine yönelik paylaşımlar yapmıştı. Öte yandan Twitter, popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde ücretli hale geleceğini duyurdu. Elon Musk, şirketi satın aldığından bu yana kullanıcıları aylık abonelikle para ödemeye ikna etmek için çabalıyor.