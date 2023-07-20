Thai Green Curry tarifi! Masterchef Thai Green Curry nasıl yapılır? Thai Green Curry için gerekli malzemeler nelerdir? Thai Green Curry hangi ülkenin?

Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Thai Green Curry yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Thai Green Curry nasıl yapılır? Thai Green Curry yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Thai Green Curry yemeği tarifi! Thai Green Curry nasıl yapılır? Thai Green Curry yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Thai Green Curry tarifi oldu. Peki en güzel Thai Green Curry yemek tarifi nasıldır? Thai Green Curry yemeği nasıl yapılır? Thai Green Curry için gerekli malzemeler nelerdir? Thai Green Curry tarifi! Thai Green Curry nedir, ne demek? Masterchef Thai Green Curry nasıl yapılır? Thai Green Curry hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Thai Green Curry hangi ülkeye ve yöreye aittir? Thai Green Curry hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

THAİ GREEN CURRY HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? THAİ GREEN CURRY NEDİR, NE DEMEK?

Thai Green Curry, Tayland mutfağına özgü nefis bir çeşni sosu ve sebzelerle hazırlanan lezzetli bir yemektir. Genellikle tavuk, deniz ürünleri veya sebzelerle yapılır.

THAİ GREEN CURRY İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

400 ml hindistan cevizi sütü (konserve veya kutuda)

2 yemek kaşığı yeşil curry ezmesi (marketten hazır olarak alabilirsiniz)

400 gr tavuk göğsü (küp şeklinde doğranmış) veya tercihinize göre deniz ürünleri veya sebzeler

1 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin ayçiçek yağı)

1 büyük patates (küp şeklinde doğranmış)

1 büyük havuç (jülyen kesilmiş)

1 kırmızı biber (jülyen kesilmiş)

1 su bardağı bamya veya brokoli (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı balık sosu (veya soya sosu ile değiştirilebilir)

1 yemek kaşığı şeker

Tuz (damak zevkine göre ayarlanabilir)

Taze kişniş veya fesleğen yaprakları (servis için)

THAİ GREEN CURRY NASIL YAPILIR?

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve yeşil curry ezmesini ekleyin. Kısık ateşte birkaç dakika karıştırarak kavurun. Ezmenin güzel kokusu ortaya çıkmalıdır.

Küp şeklinde doğranmış tavuk göğsünü ekleyin ve pişirin. Eğer deniz ürünleri veya sebzeler kullanıyorsanız, onları da ekleyin ve pişirin.

Tavaya doğranmış patates, havuç ve bamya veya brokoli gibi sebzeleri ekleyin. Karıştırarak sebzelerin sosa iyice karışmasını sağlayın.

Balık sosunu (veya alternatif olarak soya sosunu) ekleyin ve karıştırın.

Hindistan cevizi sütünü ekleyin ve karıştırın. Sosunuzun kıvamı çok kalınsa, az miktarda su ekleyebilirsiniz.

Şeker ekleyin ve tuzunu ayarlayın. Thai Green Curry'nin dengeli bir tat alması için bu önemlidir.

Yemeği kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin veya tavuk ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Pişen yemeği servis tabağına alın ve taze kişniş veya fesleğen yapraklarıyla süsleyin.

Thai Green Curry'yi jasmin pirinci veya Thai pilavı ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Not: Thai Green Curry, acı seviyesine göre ayarlanabilir. Daha fazla acı sevenler için kırmızı biber veya acı biber eklemek lezzeti artırabilir.