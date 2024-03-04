Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Şanlıurfa'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maç saatinde değişikliğe gitti. Futbolseverleri yakından ilgilenen bu sıcak gelişme arama motorlarında araştırılıyor. Heyecanla beklenen maç saati kaça alındı? TFF Süper Kupa maçının saatini mi değiştirdi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

SÜPER KUPA MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

TFF, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda gerçekleştirilecek Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının saatini değiştirdi. Değişiklik sosyal medya hesabından duyuruldu.

SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen maçın saat değişikliği için TFF'den şu açıklama yapıldı, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."