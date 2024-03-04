TFF Süper Kupa maçının saatini mi değiştirdi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
TFF Süper Kupa maçının saatini mi değiştirdi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının saati hakkında bir değişiklik yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan bu önemli maçın hangi saatte başlayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Şanlıurfa'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maç saatinde değişikliğe gitti. Futbolseverleri yakından ilgilenen bu sıcak gelişme arama motorlarında araştırılıyor. Heyecanla beklenen maç saati kaça alındı? TFF Süper Kupa maçının saatini mi değiştirdi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte ayrıntılar...
SÜPER KUPA MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?
TFF, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda gerçekleştirilecek Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının saatini değiştirdi. Değişiklik sosyal medya hesabından duyuruldu.
SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen maçın saat değişikliği için TFF'den şu açıklama yapıldı, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."