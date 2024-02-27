TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 1500 işçi alımı kura çekimi için beklenen gün geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için kura çekimi, bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılıyor? Detaylar haberimizdedir…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı için kura çekim tarihini 27 Şubat 2024 olarak belirledi. Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve başvuru yapan adaylar için önemli bir adım olacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NEREDEN YAPILIYOR?

27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Atatürk Konferans Salonu'nda noter huzurunda 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi gerçekleştirilecektir. Bu önemli etkinlik, Bakanlık tarafından medya araçları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak ve kura yayınının linki paylaşılacaktır. Bu sayede başvuru yapan adaylar da kura çekimini takip edebileceklerdir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, işçi alımıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tarım ve Orman Bakanlığı, ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımı sürecini başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." Başvurular, İŞKUR üzerinden 13-19 Şubat tarihleri ??arasında gerçekleşti.