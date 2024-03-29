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Talat Halefoğlu kimdir? Memleket Partisi Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Talat Halefoğlu Kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı ise Talat Halefoğlu. Talat Halefoğlu Şirin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TALAT HALEFOĞLUKİMDİR?

Talat Halefoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket PartisiBilecik BozüyükBelediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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