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SURVIVOR 56. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Hangi yarışmacı ceza alacak, elenecek mi?

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SURVIVOR 56. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Hangi yarışmacı ceza alacak, elenecek mi? Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ve Poyraz'ın durumu merak konusu oldu. Poyraz'ın ceza alıp almayacağı ve yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde.

SURVIVOR 56. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Hangi yarışmacı ceza alacak, elenecek mi? Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyor. Fragmanın yayınlanmasıyla Poyraz'ın ne yaptığı merak konusu oldu. Poyraz'ın cezayı Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı alacağı da konuşulanlar arasında.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tansiyonun bir an olsun dinmediği Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a vereceği ceza damga vuruyor.

Survivor 56. Bölüm tanıtımı izle

Survivor Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Poyraz'ın Durumu Ne?

Survivor Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Poyraz'ın Durumu Ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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