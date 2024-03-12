Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar aklımı hayalini durduran, böyle bir şey nasıl olur diyeğim bir olay" sözleriyle Yiğit Poyraz'ın yaptığı ihlali açıkladı. Poyraz'a verilen benzeri görülmemiş cezanın azalması için takım arkadaşlarının da ceza aldığını belirtti. Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

ACUN ILICALI NE DEDİ?

Acun Ilıcalı, "Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip, prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine girdi. Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor. Yanlış anlamayın adam Dominik'li. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle de korunulan bir ev. Bildiğiniz Dominik'li ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor. Adam normal şartlarda zaten polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacak. Normal şartlarda durum bu. Neyse müdahale ediyoruz" şeklinde konuştu.

YİĞİT POYRAZ'IN AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Yiğit Poyraz şu ifadeleri kullandı:"Haklı çıkacağım bir şey yok öncelikle, o yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu da hiç anlatmaya gerek yok. Sadece evde kimse yoktu. Ben de boş bir ev olduğunu düşünüp, arkasından kilerine bakıp, belki konserveler bulurum diye girdim eve. Ne var ne yoksa da almadım. Evden sadece temel besin ürünleri aldım. Et, pirinç bir de peynir aldım. Ketçap, mayonez aldım. Onun dışında herhangi değerli bir şeye dokunmadım. Bir de baharat vardı. Nasıl desem, son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Bu hastalığın verdiği zihinsel yorgunluğa, bir de 2,5 ayın verdiği bitkinlik gözümü kör etmiş durumdaydı adeta. Bunların hepsi birikince de böyle bir kural ihlali yaptım."

POYRAZ'A VE ARKADAŞLARINA CEZA VERİLDİ

Yiğit Poyraz'a 15 ödülden mahrum kalma cezası verildi. Ancak, Acun Ilıcalı, arkadaşlarının da kabul etmesi durumunda cezada indirime gidileceğini belirtti. Ogeday, Yaman, Yasin, Furkan ve Batuhan cezada indirim için el kaldırdılar. Ilıcalı, Aysu'nun da yaşanan ihlale destek verdiğini ifade etti. Ancak, Aysu dışındaki tüm kadınlar ve Hakan'ın ihlale karışmadığını söyledi. Buna göre Poyraz'ın cezası 10'a indirildi. Olaydan yararlanan yarışmacılara 3 ödül cezası verildi. Batuhan, tamamından yararlanmadığı için 2 ödül cezası aldı. Aysu ise 4 ödül cezasıyla cezalandırıldı.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Oyun sırasında Furkan'ın sinirlenmesiyle tansiyon yükseldi ve Furkan, Atakan ve Yunus Emre'nin üstüne yürüdü. Ancak sakinleşmek için oyun alanından uzaklaşınca yarışma devam etti. Dokunulmazlık oyununu 12-11'lik skorla kıl payı Mavi takım kazandı, geriden gelerek zafer elde etti. Kırmızı takımda konseyde en fazla Gizem Memiç'in ismi çıktı ve Gizem üçüncü eleme adayı olarak belirlendi. Bu gelişmelerle birlikte rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.