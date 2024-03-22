Survivor'da kim elendi? 21 Mart Survivor All Star adaya veda eden isim kim?

TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor, 21 Mart akşamı eleme düellosu ile heyecanlı anlara neden oldu. Bu haftanın eleme adayları Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür, adada kalmak için mücadele etti. Elenen yarışmacı, gecenin sonunda belli oldu. 21 Mart 2024 Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar...

21 Mart 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor 2024 All Star'ın 65. bölümünde izleyicileri heyecanlı bir eleme düellosu yaşandı. Kırmızı takımdan 2 yarışmacı ve mavi takımdan da 2 yarışmacı eleme potasında yer aldı. Bu zorlu mücadelede hangi yarışmacının hayatta kaldığı ve hangisinin adaya veda ettiği merak konusu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

20 Mart 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star eleme düellosu eşleşmeleri belli oldu. Performansa göre düelloda Özgür-Batuhan, Hakan-Bozok eşleşmesi yapıldı.

Survivor All Star'da elenen yarışmacı Bozok oldu. Final turunda karşı karşıya gelen Batuhan ve Bozok eşleşmesinin kaybedeni Bozok olurken, Batuhan ise adada kalmayı garantiledi. Bu sonuçlar, yarışmanın heyecan dolu seyri içerisinde önemli bir dönemeç oluşturdu. İzleyicilerin merakla beklediği eleme sonucu böylelikle netlik kazandı.