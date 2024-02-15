SURVIVOR 35. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI? Kim elendi?

TV8'in sevilen yarışması Survivor hız kesmeden devam ediyor. 2024 Survivor'da rekabet ve heyecan üst seviyelere ulaştı. Birçok kişi bu akşamki bölümü araştırıyor. Bu akşam Survivor'da ne olacağı merak konusu oldu.

SURVIVOR 35. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor 35. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Heyecanın ve adrenalinin yüksek olduğu yarışmada bir kişinin zorunlu olarak yarışmadan ayrıldığı duyuruldu.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI KİMLER?

Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

MAVİ TAKIM OYUNCULARI KİMLER?

Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora

SURVIVOR 35. BÖLÜM TANITIMI İZLE!