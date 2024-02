SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI CEZA MI ALDI? Ne oldu? Kimler ceza aldı?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde kavga eden yarışmacılara ceza yağdı. Konseyde Yasin'e "El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin" diyen Atakan'ı uyaran Acun Ilıcalı, Hakan, Bozok, Ogeday ve Seda'ya fiziksel temaslarından dolayı ödüllerden men cezası verdi.

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI CEZA MI ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki tansiyon bir an olsun düşmüyor. Her bölüme yarışmacıları kavgaları damga vururken dün akşam yayınlanan konseyde tartışmalara dahil olan Bozok, Seda, Hakan ve Ogeday'a ceza yağdı.