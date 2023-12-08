Survivor 2024 kadrosu! Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var?
Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda en çok merak edilenler isimler arasında Turabi yer alıyordu. Peki, Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var? İşte, Survivor 2024 kadrosu!
Survivor 2024 All Star kadrosu! Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda en çok merak edilenler isimler arasında Turabi yer alıyordu. Peki, Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var? İşte, Survivor 2024 kadrosu haberimizde...
SURVİVOR 2024 ALL STAR KADROSU
Survivor 2024 All Star'ın en merak edilen detaylarından biri de katılacak yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı, sezonun başlamasını heyecanla bekleyen izleyicilere 16 ismi duyurdu. İşte, Survivor 2024 All Star'ın iddialı kadrosu:
- Nihat Altınkaya
- Nagihan Karadere
- Ogeday Girişken
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Sercan Yıldırım
- Damla Can
- Turabi Çamkıran
- Poyraz Yiğit
- Merve Aydın
- Nefise Karatay
- Doğukan Manço
- Seda Ocak
- Sahra Işık
- Yasin Obuz
- Gizem Memiç
- Özgür Tetik
SURVİVOR 2024'TE TURABİ VAR MI?
Heyecanla beklenen Survivor 2024 All Star'ın kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıların hep beraber bulundukları videoyu paylaşırken, görüntülerde geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılmayacağını duyuran Turabi de yer aldı.
TURABİ DE KADRODA
Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.
Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından "Sağlığım yetişmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. İşte, o açıklama;