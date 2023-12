Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda en çok merak edilenler isimler arasında Turabi yer alıyordu. Peki, Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var? İşte, Survivor 2024 kadrosu!

Survivor 2024 kadrosu! Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var?

Survivor 2024 All Star kadrosu! Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda en çok merak edilenler isimler arasında Turabi yer alıyordu. Peki, Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var? İşte, Survivor 2024 kadrosu haberimizde...

SURVİVOR 2024 ALL STAR KADROSU

Survivor 2024 All Star'ın en merak edilen detaylarından biri de katılacak yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı, sezonun başlamasını heyecanla bekleyen izleyicilere 16 ismi duyurdu. İşte, Survivor 2024 All Star'ın iddialı kadrosu:

Nihat Altınkaya

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Aleyna Kalaycıoğlu

Sercan Yıldırım

Damla Can

Turabi Çamkıran

Poyraz Yiğit

Merve Aydın

Nefise Karatay

Doğukan Manço

Seda Ocak

Sahra Işık

Yasin Obuz

Gizem Memiç

Özgür Tetik

SURVİVOR 2024'TE TURABİ VAR MI?

Heyecanla beklenen Survivor 2024 All Star'ın kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıların hep beraber bulundukları videoyu paylaşırken, görüntülerde geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılmayacağını duyuran Turabi de yer aldı.

TURABİ DE KADRODA

Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.

Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından "Sağlığım yetişmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. İşte, o açıklama;