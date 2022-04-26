Süper lig puan durumu! 26 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 35. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 26 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 35. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 26 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 35. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 26 Nisan 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 35. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 35. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 35. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 35. hafta Süper lig fikstürü ve 35. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1Trabzonspor342210263293476
2Fenerbahçe34198764352965
3Konyaspor34197859382164
4Başakşehir341761149321757
5Adana Demirspor3414101050401052
6Alanyaspor34157125956352
7Beşiktaş34131294944551
8Antalyaspor34149114440451
9Karagümrük34148124249-750
10Hatayspor34147135054-449
11Kasımpaşa34138135647947
12Galatasaray34138134547-247
13Sivasspor341112114443145
14Kayserispor341110134755-843
15Gaziantep FK34119144349-642
16Giresunspor34117163641-540
17Altay3486203450-1630
18Rizespor3486203365-3230
19Göztepe3477203858-2028
20Ö.K Yeni Malatya3455242558-3320

SÜPER LİG 35. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 35. hafta fikstürü:

35. Hafta Maçları
29 Nisan 2022 Cuma
Fenerbahçe
20.30
Gaziantep Futbol Kulübü
Giresunspor
20.30
Adana Demirspor
30 Nisan 2022 Cumartesi
Kasımpaşa
16.00
Medipol Başakşehir Fk
İttifak Holding Konyaspor
16.00
Fatih Karagümrük
Atakaş Hatayspor
20.30
Altay
Trabzonspor
20.30
Fraport Tav Antalyaspor
1 Mayıs 2022 Pazar
Kayserispor
16.00
Beşiktaş
Alanyaspor
16.00
Yeni Malatyaspor
Göztepe
20.30
Çaykur Rizespor
Galatasaray
20.30
Sivasspor

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