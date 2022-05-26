Süper lig puan durumu! 26 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 38. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 38. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 38. hafta Süper lig fikstürü ve 38. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 38 23 12 3 69 36 33 81 2 Fenerbahçe 38 21 10 7 73 38 35 73 3 Konyaspor 38 20 8 10 66 45 21 68 4 Başakşehir 38 19 8 11 56 36 20 65 5 Alanyaspor 38 19 7 12 67 58 9 64 6 Beşiktaş 38 15 14 9 56 48 8 59 7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 7 59 8 Karagümrük 38 16 9 13 47 52 -5 57 9 Adana Demirspor 38 15 10 13 60 47 13 55 10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 2 54 11 Kasımpaşa 38 15 8 15 67 57 10 53 12 Hatayspor 38 15 8 15 56 60 -4 53 13 Galatasaray 38 14 10 14 51 53 -2 52 14 Kayserispor 38 12 11 15 54 61 -7 47 15 Gaziantep FK 38 12 10 16 48 56 -8 46 16 Giresunspor 38 12 9 17 41 47 -6 45 17 Rizespor 38 10 6 22 44 71 -27 36 18 Altay 38 9 7 22 39 57 -18 34 19 Göztepe 38 7 7 24 40 77 -37 28 20 Ö.K Yeni Malatya 38 5 5 28 27 71 -44 20

SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 38. hafta fikstürü: