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Süper lig puan durumu! 22 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 8. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 22 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 8. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 22 Eylül 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 8. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 8. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 8. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 8. hafta Süper lig fikstürü ve 8. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Adana Demirspor 7511169716
2 Galatasaray 751195416
3 Başakşehir 642090914
4 Beşiktaş 74211610614
5 Konyaspor 742182614
6 Fenerbahçe 64112061413
7 Trabzonspor 74121110113
8 Kayserispor 740395412
9 Gaziantep FK 73221310311
10 Kasımpaşa 7304715-89
11 Alanyaspor 72231015-58
12 Giresunspor 621358-37
13 Karagümrük 6132810-26
14 Antalyaspor 7205814-66
15 İstanbulspor 6123410-65
16 Ankaragücü 6114611-54
17 Sivasspor 7043511-64
18 Ümraniye 7025510-52
19 Hatayspor 6015210-81

SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 8. hafta fikstürü:

8. Hafta Maçları
1 Ekim 2022 Cumartesi
Kasımpaşa
14.30
Gaziantep Futbol Kulübü
Mke Ankaragücü
17.00
Medipol Başakşehir Fk
Kayserispor
17.00
Trabzonspor
Adana Demirspor
20.00
Galatasaray
2 Ekim 2022 Pazar
Alanyaspor
00.00
Bıtexen Giresunspor
Sivasspor
14.30
Atakaş Hatayspor
Arabam.com Konyaspor
17.00
Hangikredi Ümraniyespor
Beşiktaş
20.00
Fenerbahçe
3 Ekim 2022 Pazartesi
Fatih Karagümrük
20.00
İstanbulspor
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