Süper lig puan durumu! 17 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 33. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 33. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 33. hafta Süper lig fikstürü ve 33. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 33 21 10 2 60 28 32 73 2 Fenerbahçe 33 18 8 7 58 35 23 62 3 Konyaspor 32 17 7 8 52 35 17 58 4 Başakşehir 33 16 6 11 46 32 14 54 5 Adana Demirspor 32 14 10 8 49 33 16 52 6 Alanyaspor 33 15 7 11 59 55 4 52 7 Beşiktaş 32 13 11 8 49 41 8 50 8 Antalyaspor 33 14 8 11 43 39 4 50 9 Hatayspor 33 14 7 12 50 51 -1 49 10 Karagümrük 33 13 8 12 40 48 -8 47 11 Sivasspor 33 10 12 11 43 43 0 42 12 Kayserispor 33 11 9 13 46 54 -8 42 13 Kasımpaşa 32 11 8 13 49 47 2 41 14 Gaziantep FK 32 11 8 13 41 44 -3 41 15 Galatasaray 32 11 8 13 42 47 -5 41 16 Giresunspor 32 11 6 15 35 39 -4 39 17 Altay 33 8 6 19 34 49 -15 30 18 Rizespor 33 8 6 19 33 59 -26 30 19 Göztepe 33 7 6 20 37 57 -20 27 20 Ö.K Yeni Malatya 32 5 5 22 23 53 -30 20

SÜPER LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 33. hafta fikstürü: