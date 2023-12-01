Türkiye Süper Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir futbol turnuvasıdır. Bu turnuva, bir önceki sezonun Türkiye Süper Ligi şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan bir maçla gerçekleşir. Peki, Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? İşte detaylar…

Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir?

Bu iki şampiyon, Türkiye Süper Kupası'nda karşı karşıya gelir ve turnuva sonucunda Türkiye'nin "Süper Kupa Şampiyonu" belirlenir.Türkiye Süper Kupası maçı genellikle Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenir ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilir. Peki, Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? İşte detaylar…

SÜPER KUPA NEDEN ARABİSTAN'DA?

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 29 Aralık'ta ve Suudi Arabistan'da oynanacağı, bu kararın değiştirilmeyeceği açıklandı. Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma günü Türkiye Saati ile 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF SÜPER KUPA AÇIKLAMASI NEDİR?

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'ta ligde derbide mücadele edecekler. Ezeli rakipler, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanacağı açıklandı. İşte o açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken diğer taraftan yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz.

Son dönemde Milli Takımımızın elde ettiği başarılar ve kulüp takımlarımızın Avrupa Kupaları'nda yükselen grafiği Türk futbolunun marka değerini artırma yönündeki çabalarımızın en önemli göstergesidir.

Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır.

Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir.

TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz.

Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık.

Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve işbirliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz.

Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

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