Türkiye Süper Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir futbol turnuvasıdır. Bu turnuva, bir önceki sezonun Türkiye Süper Ligi şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan bir maçla gerçekleşir. Peki, Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? İşte detaylar…

Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray?

Bu iki şampiyon, Türkiye Süper Kupası'nda karşı karşıya gelir ve turnuva sonucunda Türkiye'nin "Süper Kupa Şampiyonu" belirlenir. Türkiye Süper Kupası maçı genellikle Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenir ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilir. Peki, Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? İşte detaylar…

SÜPER KUPA NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 29 Aralık'ta ve Suudi Arabistan'da oynanacağı, bu kararın değiştirilmeyeceği açıklandı. Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma günü Türkiye Saati ile 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.

TÜRKİYE SÜPER KUPASI NE ZAMAN FENERBAHÇE GALATASARAY?

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'ta ligde derbide mücadele edecekler. Ezeli rakipler, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.