Sultangazi'de Ramazan şenlikleri düzenlendi

İSTANBUL - Ramazan ayında Sultangazi Belediyesi, gönüllere hitap eden etkinliklerin yer aldığı Ramazan Şenliği ile vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Dolu dolu geçen etkinliklerde konserler, çocuklar için yarışmalar, masal dinletileri, Hacivat Karagöz gösterileri, gibi birçok gösteri yer alıyor.

Sultangazi Belediyesi'nin, ilçede Ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel şekilde hissedilmesi için Sanat Sokağı'nda düzenlediği Ramazan Şenliği'nde birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Dolu dolu geçen etkinlikler çerçevesinde Hacivat-Karagöz'den interaktif şova, fasıldan meddah gösterisine birbirinden neşeli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, dün akşam Grup Ravza da sevilen ilahilerini seslendirdiği bir konser verdi. Ramazan ayının güzel atmosferini daha iyi hissetmelerini sağlamak için düzenlenen renkli programlarda özellikle çocukların eğlenceli vakitler geçirdiği gözlendi. İkram edilen pamuk şeker ve şerbetlerle ağızları tatlanan çocukların neşesi görülmeye değer anlar oluşturdu.

Sanat Sokağı'nda kurulan şenlik alanını ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazilerle biraraya gelerek sıcak çay eşliğinde sohbet etti.

Etkinlikler hakkına konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Uzun zamandır sokaklarda caddelerde meydanlarda pandemi dolayısıyla buluşamamıştık. Bu ramazanda komşularımızla hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zamandır insanlar bir birlerini özledi. Bir birileriyle kucaklaşmayı özlediler. Biz de bu muhabbeti sağlaya bilme adına Sultangazi'nin bir çok alanında komşuluk iftarlarımızı da yapıyoruz. Çeşitli eğlenceler yapıyoruz. İnsanlarımızı Ramazan ayında mutlu etmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de Sanat Sokağındayız. Komşularımız arkadaşlarımız burada bir araya gelme imkanı sağlıyorlar. Bu ramazan bizim için önemli biz bu önemine bina yende alanlarımızda dolu dolu insanların huzurla mutlulukla Ramazanı yaşamaları için gayret ediyoruz. Sosyal yardımlarımızda çok güçlü bu dönemde. Yaklaşık 20 bin ailemize gıda kolileriyle yetimlerimize öksüzlerimize, engellilerimize nakit yardımlarımızla, sıcak yemeklerimizle hep yanlarında olamaya gayret ediyoruz. Yardımlaşma duygusunu en yüksek seviyede yaşamalıyız. Eski Ramazanlar diyoruz ama biz eski Ramazanları yaşatmak içinde büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Başkan Dursun, "Sosyal sorumluluk adına projelerimiz var. Özelikle kadınların burada ürettikleri ürünlerin satış noktalarını oluşturduk. Onlardan her hangi bir ücret almıyoruz. Kendileri de ürettiklerini burada satma imkanı elde ediyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Esasında bizim SU MEKAN Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademimiz var. Yıl boyunca devam eden bir proje bu" dedi.