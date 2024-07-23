Stefan Savic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'a Stefan Savic transfer olacak mı? Stefan Savic hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Süper Lig'deki rakiplerinden Beşiktaş'ın da ilgilendiği, Atletico Madrid forması giyen stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu Stefan Savic'in Süper Lig'e gelmesi gündeme gelirken yeni transfer ile birlikte futbolcunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte Stefan Savic'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Stefan Savic, 8 Ocak 1991 tarihinde Yugoslavya'da doğmuş Karadağlı bir defans oyuncusudur. Futbol kariyerine BSK Borca'da başlayan Savic, 2010 yılında Arsenel tarafından 10 gün boyunca denenmiş ve 29 Ağustos 2010'da Sırbistan takımı Partizan'a transfer olmuştur. Partizan'da 15 numaralı formayı giyen Savic, burada 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2015 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Savic, 9 yıldır Atletico Madrid forması giyiyor. Savic, şimdi Trabzonspor ile 3 yıllığına anlaştı.

STEFAN SAVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Stefan Savic, futbol kariyerine Sırbistan ekibi Borca'nın altyapısında başladı. 2010 yılına kadar burada forma giydikten sonra, Ağustos 2010'da 300 bin Euro bonservis bedeliyle Partizan'a transfer oldu.

Partizan'da genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Stefan Savic, İngiliz devi Manchester City'nin radarına girdi. Temmuz 2011'de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer oldu. Burada 21 resmi maçta görev alarak 1 gol kaydetti.

Ağustos 2012'de bedelsiz olarak İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Savic, üç sezon boyunca 106 maça çıkıp 4 gol atarken, 3 asist yaptı.

2015 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan Karadağlı milli stoper, burada 9 yıldır istikrarlı bir performans sergiliyor. Savic, Atletico Madrid formasıyla 297 maça çıkarak 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Kariyeri boyunca ülkesi Karadağ'da 6 kez sezonun oyuncusu ödülüne layık görülen Stefan Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.