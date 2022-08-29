Sermaye Piyasası Kurulu, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. SPK hakkında merak edilen konuların arasında SPK Başkanı kim olduğu yer almakta. Peki, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül hayatı!

18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen İbrahim Ömer Gönül hakkında merak edilen İbrahim Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtı haberimizde...

SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup, Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.