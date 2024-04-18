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SON DAKİKA TOKAT SULUSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Sulusaray'da okullar tatil edildi mi?

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AFAD verilerine göre Tokat'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Sulusaray'da deprem nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Sulusaray'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sulusaray'da okullar tatil mi? 18 Nisan Sulusaray'da okullar tatil edildi mi? Sulusaray'da okullar yarın tatil mi?

Sulusaray'da okullar tatil mi ve Tokat'ta deprem mi oldu en çok merak edilenler arasında yerini aldı. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Tokat'tan geldi. 18 Nisan Sulusaray'da okullar tatil edildi mi? Sulusaray'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir...

SULUSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afad verilerine göre Tokat'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde olumsuz bir durum oluşmazken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öte yandan 3 ilçede okullar tatil edildi.

SON DAKİKA TOKAT SULUSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Sulusaray'da okullar tatil edildi mi?

18 NİSAN SULUSARAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, Afad, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik" dedi.

SON DAKİKA TOKAT SULUSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Sulusaray'da okullar tatil edildi mi?

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sulusaray ilçesinde 4.7 ve 4.1 olmak üzere art arda 2 deprem meydana geldi. Yerin 10 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı Sivas ve Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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