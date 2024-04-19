Tokat'ta dün yaşanan 5.6'lık deprem konuşulurken bir deprem de İzmir'de meydana geldi. AFAD Seferihisar ilçesinin merkez üssü olduğu 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.02'deki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM || İzmir'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Saat 11:02'de İzmir Seferihisar'da deprem meydana geldi.