SON DAKİKA: Düzce'de deprem kaç büyüklüğünde? Düzce'de deprem büyüklüğü ne? Bugün Düzce'de deprem mi oldu?

27 Kasım sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş panik ve endişe duymaya başladı. Bu nedenle birçok kişi Bugün Düzce'de deprem mi oldu? Ve Düzce'de deprem kaç büyüklüğünde? Sorusu araştırıyor. Peki, Düzce'de deprem kaç büyüklüğünde? Düzce'de deprem büyüklüğü ne? Bugün Düzce'de deprem mi oldu?

27 Kasım saatlerinde tekrar bir deprem gerçekleşti. Korkutan deprem birçok kişi tarafından hissedildi bu nedenle Düzce'de deprem kaç büyüklüğünde? Sorusu ve Bugün Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu araştırılıyor. Sarsıntılar nedeniyle Düzce'de deprem mi oldu? Ve Düzce'de deprem kaç büyüklüğünde? Sorusu merak ediliyor. Peki, Düzce'de deprem kaç büyüklüğünde? Düzce'de deprem büyüklüğü ne? Bugün Düzce'de deprem mi oldu?

DÜZCE'DE DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 27 Kasım saat 06:57'da Düzce, Merkez'de yerin 9.52 KM derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti.

4.3 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.