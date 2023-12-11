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Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir?

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Az önce Şırnak ilinde deprem oldu mu araştırılmaktadır. Şırnak deprem şiddeti nedir merak konusu oldu. Peki, Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? İşte detaylar...

Şırnak'ta deprem meydana geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem oldu mu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından meydana gelen depremin şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREM LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir?

ŞIRNAK DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Şırnak'ta saat 14.28'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Şırnak Gündem Haberler

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