Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber vatandaşlar ülkelerin hangi dine mensup olduğunu merak ediyor. Arama motorlarında Sırbistan müslüman mı? Sırbistan dini ne? Sırbistan hangi dine mensup? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Sırbistan'ın müslüman olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Dünya Kupası'nda maçların devam etmesiyle beraber vatandaşla Sırbistan müslüman mı? Sırbistan dini ne? Sırbistan hangi dine mensup? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

SIRBİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Sırbistan, 9. yüzyılda Kiril ve Methodios'un Hristiyanlaştırılmasından bu yana geleneksel olarak Hristiyan bir ülke olmuştur. Bu nedenle hakim mezhep Doğu Ortodoksluğuna bağlı Sırp Ortodoks Kilisesi'dir. Balkanların Osmanlı yönetimi sırasında Sünni İslam başta Sırp Bölgesi olmak üzere Sancak ve Preşeva Vadisi'nin güney bölgelerinde olduğu kadar Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi'nin tartışmalı topraklarında da yayılmıştı. Katolik Kilisesi, Voyvodina'da (esas olarak eyaletin kuzey kesiminde) bulunan Macarların varlığından bu yana ülkede kök salmaktadır; Protestanlık 18. ve 19. yüzyıla Voyvodina'daki Slovakların yerleşmesiyle gelmiştir.