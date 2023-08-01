Şıhıl mahşi tarifi! Masterchef Şıhıl mahşi nedir, nasıl yapılır? Şıhıl mahşi için gerekli malzemeler! Şıhıl mahşi dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 1 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Şıhıl mahşi yapmasını istendi. Peki Masterchef Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi için gerekli malzemeler nelerdir? Şıhıl mahşi tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel dolmalar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şıhıl mahşi tarifi oldu. Peki en güzel Şıhıl mahşi tarifi nasıldır? Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi için gerekli malzemeler nelerdir? Şıhıl mahşi tarifi! Şıhıl mahşi nedir, ne demek? Masterchef Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi hangi bölgenin, hangi yörenin dolması? Şıhıl mahşi hangi ülkeye ve yöreye aittir? Şıhıl mahşi hangi bölge? İşte detaylar...

ŞIHIL MAHŞİ NEDİR, NE DEMEK? ŞIHIL MAHŞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Şıhıl Mahşi (Şeyh-ül Mahşi) , Türk mutfağında yer alan, bir çeşit kabak dolması türüdür.Klasik kabak dolmasından farklı olarak kabakları oyulduktan sonra kızartılır. Mahşi Arapça'da dolma demektir.

ŞIHIL MAHŞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 adet orta boy patlıcan veya dolmalık biber

250 gram kıyma (tercihen koyun veya dana eti)

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber, ve kimyon (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Sıcak su

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları veya biberleri yıkayın ve sap kısımlarını kesin. Bir bıçak yardımıyla uzunlamasına keserek içlerini dikkatlice oyup çıkarın. Dikkatli olun, sebzeleri delmeden yüzeylerine zarar vermemeye çalışın.

Oyduğunuz içleri küçük küp şeklinde doğrayın ve bir kenarda bekletin.

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve şeffaflaşıncaya kadar kavurun.

Kavrulan soğana kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Ardından doğranmış patlıcan veya biber içleri, pirinç, domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve isteğe bağlı olarak nane ekleyin. Karışımı güzelce harmanlayın.

Hazırladığınız bu iç karışımı patlıcanların veya biberlerin içine doldurun. Doldurma işlemi sırasında fazla bastırmamaya özen gösterin.

Dolmaları, geniş bir tencereye veya pişirme kabına dizin. Üzerlerine 1 yemek kaşığı tereyağı parçalarını paylaştırın.

Tencerenin altına sıcak su ekleyin. Suyun sebzelerin yarısını geçecek kadar olmasına dikkat edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte dolmalar suyunu çekene ve içleri pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen şıhıl mahşilerinizi servis tabağına alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!