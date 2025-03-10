Şevval İlayda Tarhan kimdir? Milli atıcı Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli?

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan, büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyatlarda da sergilediği üstün performansla Yusuf Dikeç ile birlikte madalya kazanan Tarhan, spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede en çok merak edilen isimler arasında yerini alan genç sporcu, başarılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, tüm detaylar...

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

Şevval İlayda Tarhan, 4 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk milli atıcısıdır. Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Tarhan, eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde sürdürmektedir. Atıcılık sporuna 2015 yılında annesinin teşvikiyle adım atan Tarhan, 10 metre havalı tabanca branşında yarışmakta ve Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesi olarak kariyerine devam etmektedir.

Şevval İlayda Tarhan kimdir

Şevval İlayda Tarhan, 2018 yılında ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Ardından, 2019'da düzenlenen Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda gençler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak şampiyon olmuştur. Uluslararası alanda elde ettiği bu başarılar, Tarhan'ın adını spor camiasında duyurmasını sağlamıştır.

Milli atıcı Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında

En büyük başarılarından biri de 2024 Paris Olimpiyatları'nda, Yusuf Dikeç ile birlikte 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinde kazandığı gümüş madalyadır. Bu madalya, Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Son olarak, 2025 yılında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Tarhan, spor dünyasında büyük yankı uyandırmıştır.

Milli atıcı Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan nereli

Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Şevval İlayda Tarhan, kısa süre içerisinde sporseverlerin en çok merak ettiği isimler arasında yer almıştır. Başarılı sporcunun kariyer yolculuğu ve gelecek hedefleri, spor otoriteleri ve hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir.