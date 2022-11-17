Serdar Saatçı kimdir? Serdar Saatçı hangi takımda oynuyor? Serdar Saatçı kaç yaşında, nereli? Serdar Saatçı hangi mevkii?

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SERDAR SAATÇI KİMDİR?

Serdar Saatçı 14 Şubat 2003 yılında Bayrampaşa, İstanbul'da doğan stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Primeira Liga takımlarından Braga'da forma giymektedir. Futbola Bayrampaşa'da başladı. 26 Şubat 2020 tarihinden Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 Mayıs 2021 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı 2021 Türkiye Kupası Finalinde yedek kulübesinde yer aldı. Süper Lig'deki ilk profesyonel maçına 24 Eylül 2021 tarihinde Altay SK karşısında çıktı. 12 Aralık 2021 tarihinde Kayserispor karşısında oynadıkları maçta ilk asistini yaptı ve 18 yaş 301 gün ile 2010-11 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç futbolcu oldu. 12 Temmuz 2022'de kadro dışı bırakıldı. 1 Eylül 2022'de 1.5 milyon avro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından Braga'ya transfer oldu.

Türkiye U-15 ve U-17 alt yaş Kategorilerinden forma giydi. Türkiye U-15 Milli Takımı formasıyla 7 maçta forma giyerken U-17 ile 4 maça çıktı ve 1 gol attı.