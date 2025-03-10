Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki geleceği ve yeni takımının hangisi olacağı merak konusu oldu. Bu sezon deplasmanda galibiyet alamayan bordo-mavili takım, iç sahada aldığı Hatayspor yenilgisiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Başarılı teknik direktörün, Trabzonspor'dan ayrılıp ayrılmadığı ve yeni sezonda hangi kulüpte görev alacağı ise kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Şenol Güneş Trabzonspor'dan ayrıldı mı, yeni takımı hangisi? İşte, detaylar…

ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR'DAN AYRILDI MI?

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti. İç sahada alınan Hatayspor yenilgisi ve deplasmanda galibiyet alamayan performans sonrası, taraftarların istifa çağrısına kulak veren başarılı teknik direktör, bordo-mavili kulüple yollarını ayırdı.

Şenol Güneş Trabzonspor

Yönetim ile yapılan görüşme sırasında, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e sportif direktörlük görevinin teklif edildiği ancak Şenol Güneş'in bu teklifle ilgili henüz kesin kararını açıklamadığı öğrenildi.

Şenol Güneş

Öte yandan Şenol Güneş'in yeni takımı henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak adı birçok Süper Lig kulübü ve bazı yurt dışı takımlarıyla anılıyor. Gelişmeleri yakından takip eden futbolseverler, Şenol Güneş'in hangi takımla anlaşacağı sorusunun cevabını merak ediyor.