Senden Önce nerede çekiliyor, setleri nerede?

Yapımını D Media'nın üstlendiği, başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Senden Önce dizisi Kanal D'de ekrana geliyor. Senden Önce nerede çekiliyor, setleri nerede?

SENDEN ÖNCE OYUNCULARI

Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu Senden Önce dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

SENDEN ÖNCE KONUSU NE?

Birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak. Senaryosunu Başak Anigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı konu ele alınıyor.

SENDEN ÖNCE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Senden Önce'nin çekimleri Şile, Balat ve Tuzla olmak üzere, İstanbul'un çeşitli yerlerinde gerçekleştiriliyor.

Senden Önce dizisini KANAL D platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.