Seçim kararı alındı mı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Anayasanın 116 maddesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı Kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar seçim kararının alınıp alınmadığını merak ediyorlar. Peki, Seçim kararı alındı mı? Seçim takvimi açıklandı mı? Seçimler ne zaman yapılacak? Anayasanın 116 maddesi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından kararın kısa süre içerisde Resmi Gazetede yayınlanması bekleniliyor. Cuma namazı çıkışı Kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar seçim kararının alınıp alınmadığını merak ediyorlar. Peki, Seçim kararı alındı mı? Seçim takvimi açıklandı mı? Seçimler ne zaman yapılacak? Anayasanın 116 maddesi nedir? Detaylar haberimizde...

SEÇİM KARARI ALINDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar karşısında seçim kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum açıklamasında bulundu .Buna göre Cumhurbaşkanlığı ve Miletvekili genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Buna görekısa süre içerisde YSK tarafından seçim takviminin açıklanması bekleniliyor.

ANAYASANIN 116 MADDESİ NEDİR?

TBMM resmi adresindeAnayasa'nın 116. maddesi şu şekilde tanımlanıyor:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır".