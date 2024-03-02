SAMSUN'da Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi?

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Peki, Samsun'da seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi? Detaylar haberimizde...

SAMSUN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

AK Parti - Halit Doğan: %35,2

İyi Parti - İ. Nilay Tüfekçi: %27,1

- İ. Nilay Tüfekçi: %27,1 CHP - Cevat Öncü: %20,9

Yeniden Refah Partisi - Adem Güney: %4,3

Kararsız: %9,7

Diğer: %2,8

31 MART YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ GÜN KALDI?

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak.