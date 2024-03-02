SAMSUN'da Seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi?
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketi ORC, Ordu, Samsun ve Trabzon'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket sonucuna göre; Ordu'da İYİ Parti'nin adayı, Samsun'da ve Trabzon'da ise AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Peki, Samsun'da seçim anketi sonuçlarına göre hangi aday önde? AK Parti mi? CHP mi? Detaylar haberimizde...
SAMSUN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?
- AK Parti - Halit Doğan: %35,2
- İyi Parti - İ. Nilay Tüfekçi: %27,1
- CHP - Cevat Öncü: %20,9
- Yeniden Refah Partisi - Adem Güney: %4,3
- Kararsız: %9,7
- Diğer: %2,8
31 MART YEREL SEÇİMLERİNE KAÇ GÜN KALDI?
31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak.