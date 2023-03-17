İstanbul'da finali yapılacak Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Dünyanın dev ekiplerinin yer aldığı kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler ortaya çıktı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kim kimle eşleşti 2023? UEFA Ş. Liginde hangi takım kimle eşleşti? Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri nasıl? Ş. Ligi kuraları çekildi mi, yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Dünya Kupası'ndan sonra futbolun en üst turnuvası olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Birbirinden heyecanlı maçlar futbol severleri bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kim kimle eşleşti 2023? UEFA Ş. Liginde hangi takım kimle eşleşti? Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri nasıl? İşte tüm kura sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI ÇEKİLDİ Mİ 2023?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Finalinin İstanbul'da yapılacağı Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşma olarak dikkat çekiyor. Bu maçın galibi ise yarı finalde Real Madrid-Chelsea mücadelesinin kazananıyla oynayacak. Çeyrek final ayrıca Milan ile Napoli eşleşmesine de sahne olacak. İki İtalyan devi, yarı final için kozlarını paylaşacak.

Ş. LİGİ KİM KİMLE EŞLEŞTİ? ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City- Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşmalardan biri oldu. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise Chelsea ile eşleşti. Yarı finalde ise iki maçın galibi İstanbul'daki finale hak kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Real Madrid-Chelsea

Inter-Benfica

Manchester City-Bayern Münih

Milan-Napoli

Yarı final eşleşmeleri:

Milan/Napoli-Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea-Manchester City/Bayern Münih

Ş. LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 11-12 ve 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final turunda ise maçlar 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonu finalinde takımlar kozlarını, 10 Haziran'da İstanbul'da paylaşacak.

FİNALE KİM ÇIKAR? FAVORİ KİM?

Çoğu futbol sever bu yıl finalde Napoli-M. City karşılaşmasını izlemek istiyor. Haberler.com ekibi olarak bizim favorimiz Manchester City. Peki sizin favoriniz hangi takım? Yorumlara cevaplarınızı bekliyoruz...