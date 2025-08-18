Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2025 sezonu başlangıç tarihi açıklandı. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası, yine milyonlarca sporseveri ekranlara kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalar sunacak. Bu sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray olacak. Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için 3. eleme turu ve play-off etaplarını aşmak zorunda. Galatasaray ise doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA'nın açıkladığı takvime göre, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçları 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacak. Organizasyon, üç ön eleme turu ve play-off aşamasının ardından 16-18 Eylül 2025 Çarşamba günü grup maçlarıyla devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup aşaması kuraları, 28 Ağustos Perşembe akşamı yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu sezon da kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. TSİ 19:00'da başlayacak kura çekimi, yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından naklen ve şifresiz olarak izleyicilere sunulacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanşları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlkler: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026