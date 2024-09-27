Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in adının ' Şamil Ekinci Sezonu' olarak belirlendiğini resmi internet sitesinde duyurdu. TFF'nin açıklamasında, "Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna önemli katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması çerçevesinde, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı. Peki, Şamil Ekinci kimdir? Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu!

ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Şamil Ekinci (2 Haziran 1941, Keskin - 16 Eylül 2024), Türk spor yöneticisi ve Trabzonspor'un 7. başkanıdır. Aslen Kırşehirli olan Şamil Ekinci, o dönemde Ankara'ya bağlı olan Keskin'de doğmuştur. Ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul'a taşınmış ve eğitim hayatına burada devam etmiştir. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Ekinci, 1961 yılında, 19 yaşında un fabrikası kurma amacıyla amcası Muammer Ekinci ile birlikte Trabzon'a yerleşmiştir.

1970-71 sezonunda Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda yer alan Ekinci, 1975-76 sezonunda ise Trabzonspor'un başkanı olarak göreve başlamıştır. 1974 yılında, kendi isteği üzerine soy kütüğünü Trabzon'a taşıyarak bölgeyle bağlarını güçlendirmiştir.

Trabzonspor'daki görev süresi boyunca Ekinci, kulübe dört lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Başbakanlık Kupası kazandırmıştır. Bu önemli başarıları, onu Trabzonspor tarihine kazandırmış ve daha sonraki dönemlerde kulüp müzesine onun ismi verilmiştir. Günümüzde bu müze, Şamil Ekinci Müzesi adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Şamil Ekinci, "öze dönüş hareketi"nin savunucularından biri olarak bilinir. Trabzonspor'un yeniden şampiyonluklar kazanabilmesi için kulüp temelinin Trabzonlu futbolcularla oluşturulması gerektiğini sıkça dile getirmiştir. 2008 yılında akciğer sağlığı ile ilgili sorunlar yaşamış ve aynı yılın şubat ayında başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Ekinci, 16 Eylül 2024 tarihinde 83 yaşında vefat etmiştir.

2024-25 TRENDYOL SÜPER LİG SEZONUNUN ADI ŞAMİL EKİNCİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in adının 'Şamil Ekinci Sezonu' olarak belirlendiğini resmi internet sitesinde duyurdu. TFF'nin açıklamasında, "Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna önemli katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması çerçevesinde, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Şamil Ekinci'nin Trabzonspor'daki 5 yıllık başkanlığı süresince elde ettiği başarılar vurgulandı. Ekinci, bu dönemde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanarak önemli bir iz bıraktı. TFF, merhum Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve özellikle Trabzonspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.